مذكرة تفاهم بين سوناطراك وهواوي

وقع مجمع سوناطراك، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "هواوي للاتصالات-الجزائر"، تهدف لبحث فرص التعاون في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، حسبما أفاد به بيان للمجمع العمومي.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الشركة الأم "هواوي" بمدينة شنتشين بالصين، بحضور كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، ونظيره من "هواوي"، هوا ليانغ.

ووفقا للبيان، "ستسمح هذه المذكرة لكل من سوناطراك وهواوي للاتصالات-الجزائر بإرساء إطار ملائم لإجراء مباحثات حول فرص التعاون في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل مجموعة واسعة من الميادين، لاسيما منها تلك المتعلقة بالحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والشبكات المعلوماتية، والاتصالات، إضافة إلى الأمن السيبراني".

ويعبر توقيع هذه المذكرة عن "طموحات سوناطراك الصريحة من أجل تطوير التعاون في مجال التحول الرقمي، والذي تعتبره الشركة محركا أساسيا يتيح لها تحسين عملياتها، واستغلال قدراتها وإمكاناتها بشكل كامل، فضلا عن التكيف مع التحديات الحالية''.

وإلى جانب مراسم هذا التوقيع، قام حشيشي والوفد المرافق له بعدة زيارات ميدانية يومي 10 و11 يونيو 2024، حيث زار في اليوم الأول كل من مركز البيانات السحابية لهواوي بمقاطعة دوغان، وكذا مركز الأمن السيبراني لهذه الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيات الرقمية.

كما زار القطب الجامعي التابع لنفس الشركة والمسمى "هواوي أوكس هورن"، والذي يعد مركزا مرجعيا للبحث والتطوير التكنولوجي في ميدان المعلوماتية والاتصالات.