Le programme de l’ETUSA à l’occasion de l’Aïd

L'Établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a mis en place un programme spécial à l'occasion de la fête de l'Aïd Al-Adha pour faciliter les déplacements des citoyens entre les quartiers et les communes de la capitale.

Selon un communiqué de l’ETUSA, publié ce mardi, 189 bus seront déployés sur 183 lignes pour le premier jour de l'Aïd, le 16 juin prochain, et 315 bus seront en service pour les deuxième et troisième jours, les 17 et 18 juin.

Le premier départ de bus aura lieu à 6h30 et les services se poursuivront jusqu'à 19h00 pour la journée. L'ETUSA prévoit également 23 bus pour le service nocturne, répartis sur 23 lignes, avec des départs à partir de 19h00 jusqu'à minuit.

Concernant le programme de visite des cimetières, l'ETUSA a programmé les premiers départs pour les deux premiers jours de l'Aïd à 6h00, avec des services jusqu'à 13h00.

Ce programme comprend cinq lignes spéciales :

De la station 1er Mai vers le cimetière d'El Alia.

De la station Place des Martyrs vers El Alia.

De la station Chevalley vers le cimetière de Delly Brahim.

De la station Bachdjerrah vers le cimetière de Sidi R’zine, en passant par Baraki.

De la station El Harrach vers le cimetière d'El Alia, en passant par Bachdjerrah et le cimetière de Sidi Tayeb.