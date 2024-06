Palestine : L'Algérie avance le paiement de la deuxième tranche de sa contribution financière

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé ce mardi, la décision de l'Algérie d'avancer le paiement de la deuxième tranche de sa contribution financière au budget de l'Autorité palestinienne pour l'année en cours, exprimant l'espoir que cette mesure contribuera à "alléger les souffrances de nos frères à Gaza".

Dans un discours lu en son nom par le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, lors d'une conférence de haut niveau sur la situation humanitaire à Gaza tenue dans la capitale jordanienne, Amman, le président a déclaré : "Par responsabilité et solidarité envers nos frères palestiniens et conformément à l'approche régulière de l'Algérie consistant à verser ses contributions au budget de l'Autorité palestinienne dans les délais impartis, je suis heureux de saisir cette occasion pour annoncer notre décision de payer, de manière anticipée, la deuxième tranche de la contribution financière de l'Algérie pour l'année en cours".

Le président a exprimé son espoir que "cette mesure contribuera à alléger les souffrances de nos frères à Gaza et inspirera les donateurs à accroître leur soutien et à contribuer de manière effective et constructive à mettre fin à la tragédie des Palestiniens".