انطلاق الحملة الوطنية للاستزراع السمكي من أكبر سدود الجزائر

أعطت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، اليوم الثلاثاء، إشارة انطلاق الحملة الوطنية للاستزراع السمكي في السدود، الحملة التي سيتم من خلالها استزراع 1 مليون و200 ألف من صغار أسماك الشبوط العادي، في مرحلتها الأولى، موزعة على 5 سدود بمختلف ولايات الوطن.

وحسب بيان للوزارة، فقد أشرف على انطلاق الحملة، المفتش العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فريد حروادي، من سد بني هارون بولاية ميلة، الذي استزرعت فيه 400 ألف وحدة من صغار سمك الشبوط، فيما توزع على كل من سد تابلوط بجيجل، سد بني زيد بسكيكدة، سد بوقوس بالطارف، وسد كف الدير بتيبازة، 200 ألف وحدة على مستوى كل سد.

وتأتي هذه المرحلة الأولى من الاستزراع السمكي في حملة 2024، بعد نجاح أربع عمليات للتفريخ الاصطناعي أنجزت من طرف الفرق العلمية التابعة للمركز الوطني للتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، التي تمت على مستوى مفرخة "أوريسيا" بولاية سطيف، فيما ستُتبع بعملية استزراع ثانية شهري جويلية وأوت، بنوعين من سمك الشبوط الصيني.

ومن جهته، اعتبر حروادي أن "إطلاق الحملة من سد استراتيجي كسد بني هارون الذي خصصت له حصة الأسد من صغار الأسماك الموجهة للاستزراع يعكس الجهود المبذولة لاستزراع المسطحات المائية واستغلالها في مجال الصيد القاري" لافتا إلى أن الجزائر حققت اليوم اكتفاءها الذاتي من ناحية توفير صغار الأسماك، كما أن الوزارة وضعت برنامجا يضمن التكفل بتسويق الإنتاج المحقق.

وللإشارة، فإن عملية الاستزراع السمكي بالسدود تكتسي أهمية كبيرة في استراتيجية القطاع لما لها من دور في دعم التنوع البيولوجي وكذا استدامة نشاط الصيد القاري في السدود والمسطحات المائية، والذي يمثل أكثر من 80% من إجمالي الإنتاج السنوي للأسماك في المياه العذبة ويمارس من طرف أكثر من 47 صياد محترف وأكثر من 2000 من الهواة.