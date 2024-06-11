"نهائي السقوط" بين البيض وبن عكنون

سينحصر الصراع على تفادي السقوط بين مولودية البيض ونجم بن عكنون، وذلك بعد إجراء مواجهات الجولة الـ29 من الرابطة المحترفة الأولى، مساء اليوم الثلاثاء.

وانقاد نجم بن عكنون لهزيمة قاسية أمام ضيفه شباب قسنطينة بهدف سجله المهاجم بن شاعة في الوقت القاتل، كما انهزمت مولودية البيض بنتيجة هدفين مقابل صفر على أرضية ملعب الشهيد أحمد زبانة في وهران أمام المولودية المحلية.

وستكون الجولة الأخيرة حاسمة للتعرف على هوية ثاني النازلين إلى الرابطة الثانية، حينما يتواجه الناديان على ملعب زكريا المجدوب بالبيض، وسيكون التعادل كافيا لفرسان الهضاب (المركز 14-35 نقطة) من أجل ضمان البقاء فيما ستكون مهمة أشبال المدرب بلال دزيري (المركز 15-32 نقطة)، صعبة للغاية وسيكونون مطالبين بتحقيق الفوز أمام منافس مدعم بالآلاف من جماهيره.

وتميزت الجولة بتحقيق مولودية وهران للبقاء، رسميا، بعد موسم شاق لن ينساه "الحمراوة" الذين سيتطلعون إلى المنافسة على الألقاب في السنوات المقبلة بقيادة الشركة المالكة، "هيبروك"، المطالبة بإجراء تغييرات جذرية هذه الصائفة.

كما ضمن ناديا جمعية الشلف واتحاد بسكرة بقائهما في الرابطة المحترفة الأولى، بعدما عاد الأول بفوز ثمين من العاصمة على حساب شباب بلوزداد، وتغلب الثاني على بطل الموسم، مولودية الجزائر.

واقترب شباب قسنطينة من حسم الوصافة وبالتالي بطاقة المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية عندما ابتعد عن شباب بلوزداد بثلاث نقاط وبات بحاجة إلى نقطة وحيدة في الجولة الأخيرة، فيما سيتواصل الصراع بين اتحاد الجزائر ووفاق سطيف على المركز الرابع المؤهل للمشاركة في كأس "الكاف".

النتائج:

اتحاد خنشلة - نجم مقرة 2-2

وفاق سطيف - نادي بارادو 2-1

اتحاد الجزائر - اتحاد سوف 3-0

شبيبة القبائل - شبيبة الساورة 1-1

شباب بلوزداد - جمعية الشلف 0-1

اتحاد بسكرة - مولودية الجزائر 1-0

مولودية وهران - مولودية البيض 2-0

نجم بن عكنون - شباب قسنطينة 0-1

الترتيب : نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 62 29 بطل موسم 2023-2024

2. شباب قسنطينة 53 29

3. شباب بلوزداد 50 29

4. اتحاد الجزائر 46 29

5. وفاق سطيف 45 29

6 . شبيبة الساورة 40 29

7. نادي بارادو 39 29

--. شبيبة القبائل 39 29

-- . اتحاد خنشلة 39 29

10.نجم مقرة 38 29

--. جمعية الشلف 38 29

12. مولودية وهران 36 29

--. اتحاد بسكرة 36 29

14. مولودية البيض 35 29

15. نجم بن عكنون 32 29

16 - اتحاد سوف 7 29 سقط إلى الرابطة الثانية هواة.