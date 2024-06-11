الإمارات تفشل في الاستحواذ على "ناتورجي" الاسبانية

فشل العرض العمومي الذي قدم لشراء المجمع الطاقوي الاسباني "ناتورجي" من قبل الشركة الإماراتية "طاقة"، وذلك بعد "تخلي" هذه الأخيرة عن العملية، حسبما أشارت إليه يومية "الموندو" الاسبانية نقلا عن مصادر مقربة من المفاوضات.

ونقلت اليومية، أن "مصادر مقربة من المفاوضات أكدت قرار 'طاقة' بالتخلي عن العرض العمومي للشراء، مؤكدة أن هذا الأخير قد تم التخلي عنه نهائيا".

وأضافت الوسيلة الإعلامية نقلا عن ذات المصادر، أن "ذلك لن يتم"، مشيرة إلى "رفض قطعي من الشركة الحكومية الإماراتية" بالمضي قدما في العملية.

كما أوضحت الصحيفة الاسبانية أن "أكبر عرض عمومي للشراء في السوق الاسبانية، الذي تزيد قيمته عن 25 مليار اورو، يكون بالتالي قد فشل"، مشيرة إلى أن "مجلس إدارة المجمع الطاقوي الإماراتي 'طاقة' قد انسحب فجأة من المفاوضات".

وتهدف العملية التي جرت بالاشتراك مع "كريتيريا" إلى التنازل عن حصص صندوقي CVC و GIP الذين يمتلكان 40 % من الشركة الغازية الاسبانية وضمان استقرار المجمع الطاقوي، يضيف ذات المصدر.

وجاء في ذات الصحيفة، أن "رئيس شركة 'طاقة'، وزير الاستثمارات الإماراتي، محمد حسن السويدي، ومجلس إدارته قد رفضوا في النهاية العرض العمومي للشراء الذي تفاوض عليه الرئيس المدير العام، جاسم حسين ثابت، مع نظيره من 'كريتيريا' انخيل سيمون".

وكانت شركة طاقة قد أبدت "علامات تردد خلال الأيام الأخيرة في إطار مفاوضات مطولة حيث قام القائمون على العرض العمومي للشراء بمواجهة صندوق CVC"، يضيف المصدر ذاته، مؤكدا أن "مصادر مقربة من هذا الصندوق أنكروا كونهم مصدر هذا التوقف".

وبعد التخلي عن الصفقة، أكد بيان للفرع الاستثماري لكايكسا (Caixa) انتهاء العملية، مصرحا انه يبحث عن حلول أخرى.

وكانت قال وكالة "رويترز" قد كشفت، الشهر الماضي، أن الجزائر ستوقف تسليم الغاز إلى شركة "ناتورجي" الإسبانية إذا قررت بيع أسهمها لشركة أخرى.