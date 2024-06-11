"حماس" تسلم ردها للوسطاء

سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي للهدنة في غزة.

وحسب قناة "الجزيرة فإن الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات بما يشمل وقف إطلاق النار.

ووفق ذات المصدر، شملت التعديلات الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية تسلم جمهورية مصر ودولة قطر رداً من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأمريكي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكد الجانبان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.

كما أصدرت حركة "حماس" بيانا جاء فيه: "الأخ إسماعيل هنية والأخ زياد نخالة في مقدمة وفد مشترك من حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي قام بتسليم رد فصائل المقاومة مساء اليوم للإخوة القطريين خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري، كما تم إرسال الرد للإخوة المصريين. ويضع الرد الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من كامل قطاع غزة. وأبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية".