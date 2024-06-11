هذه عروض صندوق التعاضد الفلاحي لتأمين السيارات الجديدة والسكنات

أطلق الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، عروضا هامة للتأمين على السيارات الجديدة والمنازل ولفائدة المهنيين متعددة الأخطار بنسب مخفضة متفاوتة، تتراوح بين 50 و65 بالمائة.

ومن جهتها، كشفت مديرة التأمين على السيارات بذات الصندوق، سارة بيرام، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع مجمع "ألجيري ليدر كومباني" الممثل الحصري لعلامة شيري بالجزائر، يتمكن بموجبها زبائن المؤسسة من الاستفادة من عرض تأمينات متعددة الأخطار بنسب مخفضة تصل إلى 50%.

وأشارت المتحدثة، إلى أن هذه الخدمة ستمكن المستفيدين منها، من تصليح مركبتهم في حال التعرض لحادث مروري داخل ورشة الشركة صاحبة المركبة "نقوم بتصليح المركبة داخل ورشة تابعة لشركة شيري مباشرة عقب التصريح بالحادث وإخضاعها لمعاينة من طرف الخبير" وأشارت هنا إلى أن دفتر الشرط المعمول به حاليا يلزم وكيل السيارات بفتح ورشات لتصليح المركبات.

ويشمل "طاقم الخدمات الشامل "PACK"، إلى جانب التأمين على المركبات، تأمينا آخر على السكنات متعدد الأخطار يقترحه الصندوق على الزبون، بنسبة تخفيض مغرية تصل إلى 65% يستفيد منها الزبون عند تعرض منزله لأي حادث أو حتى كارثة طبيعية “يستفيد الزبون من تعويضات عند كسر الزجاج وغيرها من الخسائر الأخرى حتى ولو كانت بسبب فيضانات مثلا".

إلى ذلك، يقترح الصندوق حسبما أفادت به بيرام، عرضا آخرا على الزبائن الذين يقتنون مركبات من نوع "شيري" إذا كانوا مهنيين، أو تجار، أو حرفيين وغيرهم" تأمينا متعدد الأخطار ضد سرقة محلاتهم أو أي خطر يمكن أن يتعرضون له مقابل تخفيضات بنسب متفاوتة أيضا.

وكان الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، شريف بن حبيلس، قد أكد على أن الصندوق أصبح يحتل مراتب ريادية في مجال التأمين على السيارات مقارنة بباقي شركات التأمين الناشطة بالسوق الوطنية نظير الخدمات المقدمة.