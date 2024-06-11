عطاف يُسلم رسالة من الرئيس تبون إلى أردوغان

بتكليف من رئيس الجمهورية وبصفته مبعوثاً خاصا له، قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بزيارة عمل إلى الجمهورية التركية.

وقد استُقبل الوزير من قبل رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، حيث سلمه رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهي الرسالة التي تندرج في إطار التواصل بين قائدي البلدين والتنسيق بينهما للدفع بالعلاقات الجزائرية-التركية إلى أسمى المراتب المتاحة.

وقد تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وما تشهده من حركية إيجابية، فضلاً عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الساحل الصحراوي.

وفي الختام، حمّل الرئيس رجب طيب أردوغان الوزير أحمد عطاف نقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، معرباً عن تطلعه للقاء به في المستقبل القريب ومواصلة جهودهما المشتركة خدمةً للعلاقات الثنائية بين البلدين ونصرةً لقضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.