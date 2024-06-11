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مجتمع

تأجيل برنامج توزيع الماء في بعض بلديات العاصمة

11 جوان 2024 ()
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أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال) عن أشغال تصليح تسرب على قناة تحويل المياه الشروب بقطر 600 ملم على مستوى بلدية الدويرة.

وأوضح بيان لذات المصالح، أنه "على إثر هذه الأشغال سيتم تأجيل برنامج توزيع الماء الشروب على مستوى :بلدية بابا حسن كليا، بلدية خرايسية : (وسط) المدينة، حي السلام، حي 1432 مسكن، بلدية الدويرة : ( حي المقام وطريق الخرايسية".

أفادت سيال، أن العودة لبرنامج التوزيع المعتاد في البلديات المعنية ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية ابتداء من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء

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