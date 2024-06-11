شرفي: رقمنة استمارات التوقيعات للحد من السلوكيات "غير الجادة"

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، مساء اليوم أنه "تم إعداد مخطط التطوير الاستراتيجي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 2022 – 2024".

وفي لقائه مع التلفزيون الجزائري، قال شرفي، إن "ما حققته السلطة عبر المسارات الانتخابية عزز من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".

وأضاف محمد شرفي، أنه "تمت عملية رقمنة استمارات التوقيعات للحد من السلوكات غير الجادة، كما أنه "يمكن مراقبة كل الاستمارات المسحوبة من خلال رقمها التسلسلي ورمز الاستجابة السريعة QR".

كما "يمكن لأي ناخب تقديم تزكيته لأي مترشح من أي ولاية دون شرط الإقامة –يضيف المتحدث- أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تنطلق ابتداء من 12 جوان 2024".

وأشار شرفي، إلى أن "تطهير البطاقية الانتخابية يتم من خلال تحيينها في كل مرحلة مراجعة مع كل استحقاق انتخابي، والمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تأخذ بعين الاعتبار الخارطة الانتخابية الجديدة".

وقال شرفي، إن "كل مترشح مطالب بجمع 50 ألف توقيع عبر 29 ولاية ولا يقل عن 1200 توقيع"، مشيرا إلى أن "في حال تسجيل أي تجاوزات دور السلطة إخطار العدالة المخولة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة".

وباشرت السلطة حملتها التحسيسية للحدث الانتخابي عبر وسائل الإعلام، ويضيف أن "المشاركة في الانتخابات هو الهدف الأسمى".

وأكد شرفي، أن "تثبيت المسار الانتخابي الذي انطلق سنة 2019 شعار يترجم ما حققته السلطة من مكاسب ديمقراطية منذ إنشائها".