سيدي بلعباس: حجز قرابة 50 كلغ من الكيف قادمة من المغرب

نجحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس مطلع هذا الأسبوع في تنفيذ عملية نوعية تمثلت في حجز ما يعادل ال 48.5 كغ من الكيف المعالج بوسط المدينة بالموازاة مع تحييد نشاط شبكة إجرامية منظمة وتوقيف عناصرها الأربعة ، بعدما سبق لهؤلاء وان نشطوا في مجال ترويج المخدرات المهربة من المغرب على مستوى الجهة الغربية من الوطن.

وكانت القضية التي عالجها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي بلعباس تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا قد حالت دون إغراق مدينة سيدي بلعباس بمادة الكيف المعالج ن بعدما تم العثور على السموم وهي مخبأة بإحكام على متن مركبة رباعية الدفع، بالتزامن مع ضبط مبلغ مالي مقدر بـ 25 مليون سنتيم أعتبر من العائدات الإجرامية.

يذكر انه قد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس يوم أمس الثلاثاء قبل أن تصدر في حقهم أوامر بالإيداع إلى الحبس المؤقت مع الإشارة إلى شكوك كانت قد حامت حول إمكانية أن يكون لأفراد الشبكة علاقة بتبييض الأموال بعد أن كشفت التحقيقات ملكية أحد المشتبه فيهم على مؤسسة المركبات الفارهة.