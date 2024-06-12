لهذه الأسباب صوتت الجزائر لصالح قرار وقف إطلاق النار

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، أن الجزائر قد صوتت لصالح مشروع القرار لأنها ترى أنه يمكن أن يمثل خطوة نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وأكد الدبلوماسي الجزائري، عقب التصويت على مشروع القرار الأمريكي، أن الجزائر شاركت خلال عملية المفاوضات بحسن نية، وعملت عن كثب مع الفلسطينيين والوسطاء للتوصل إلى قرار يكفل وقفا فوريا لإطلاق النار، معربا عن أمله في أن يكون لهذا القرار أثر ملموس على أرض الواقع.

وقال بن جامع: "لقد صوتنا لصالح هذا النص لإعطاء الدبلوماسية فرصة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي العدوان على الشعب الفلسطيني الذي طال أمده..". وشدد على أن استمرار وحشية قوات الاحتلال لن يؤدي إلا إلى المزيد من الوفيات، كما شهدنا في نهاية هذا الأسبوع في مخيم النصيرات للاجئين".

من جانب آخر، جدد بن جامع التزام الجزائر بضرورة محاسبة ومساءلة مسؤولي الكيان الصهيوني على الجرائم المرتكبة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء الفلسطينيين. كما أكد بن جامع على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية وأن يكون هدف المجلس الأول هو إنهاء الاحتلال، مجددا التزام الجزائر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ق. د