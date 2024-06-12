عقوبات صارمة ضد المتسببين لهذه السلوكيات في الملاعب

كشف رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من العنف ومكافحته بوزارة الشباب والرياضة، مصطفى حساني، أن اللجنة بصدد إعداد إجراءات صارمة ضد المتسببين في اعمال شغب وعنف في الملاعب.

وقال حساني لمنتدى "المجاهد" إنه "بناء على مختلف التقارير المتعلقة بمجريات المقابلات الرياضية و بهدف الحد من السلوكيات السلبية سيتم اتخاذ عقوبات صارمة ضد كل مناصر يحمل الشماريخ بداخل الملعب، او ينزل إلى أرضية الميدان، بالإضافة الى المتسببين في المناوشات والعنف الذي يحدث داخل الملاعب".

كما أكد المتحدث أن "بعض التدابير المستعجلة القابلة للتنفيذ والتي قد تقلل من السلوكيات غير الرياضية في الملعب قد تم اتخاذها، على غرار قرار فتح اكبر عدد ممكن من أبواب الملاعب أمام المناصرين لتفادي الازدحام واعتماد مركز امن داخل المنشأة الرياضية وتكوين اعوان ملعب اكثر احترافية".

وشدد المتحدث أيضا ع"لى ضرورة توعية الشباب من أجل المحافظة على الممتلكات العمومية والالتزام بالروح الرياضية من أجل الحفاظ على المرافق الرياضية".