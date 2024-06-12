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الجزائر تتحرك بالأمم المتحدة لصالح الصحراء الغربية

12 جوان 2024 ()
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رافعت الجزائر، اليوم الأربعاء، لصالح حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره ونيل استقلاله بحجج دامغة وحقائق تاريخية أمام لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة

وتساءل الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، في كلمة له، نقلها التلفزيون الجزائري، عن "تعنت المملكة المغربية ورفضها التام لتنظيم استفتاء لشعب الصحراء الغربية وهي التي تتغنى زورا بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي داخل الأراضي المحتلة".

وأكد بن جامع أن "الجزائر ليست طرفا في النزاع وأنه ليس لها أية أطماع توسعية وأن هدفها الوحيد الذي تفتخر به هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره ونيل استقلاله".

 

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