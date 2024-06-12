بكالوريا: إدانة خمسة أشخاص بالحبس في سطيف وتيزي وزو

أدانت محكمة عين ولمان، ثلاثة أشخاص بسنة حبسا نافذة لكل واحد منهم وغرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دج بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسيلة اتصال عن بعد.

وجاء في بيان المحكمة أنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية و في إطار تأمين سير الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي و مكافحة الجرائم المرتبطة بها فقد تم تقديم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عين ولمان بتاريخ 11 جوان الجاري المشتبه فيهم (ق.أ) و ( م.ز.أ) و ( ح.ي) بموجب إجراءات المثول الفوري لتتم محاكمتهم بنفس التاريخ و إدانتهم بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات بالقيام بتسريب مواضيع و أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسيلة اتصال عن بعد''.

وأضاف نفس المصدر أن "هذا الفعل منوه ومعاقب عليه بموجب نصوص المواد 253 مكرر 6 و253 مكرر 7 من قانون العقوبات". وقد صدر حكم يقضي بمعاقبة المشتبه فيهم بسنة (1) حبس نافذة لكل واحد منهم وبغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج مع الأمر بمصادرة المحجوزات.

كما أصدرت محكمة تيزي وزو، أمس حكما يقضي بمعاقبة متورطتين في قضية تسريب أجوبة امتحان البكالوريا بسنتين (2) حبسا نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف دج، حسب ما جاء في بيان صادر عن نيابة الجمهورية بذات الهيئة القضائية.

وأفاد البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار تأمين مجريات امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2024/2023، تم تسجيل أول أيام امتحان البكالوريا (الأحد الماضي) حالة غش بمركز الامتحان متوسطة مخبي محند بالمدينة الجديدة بتيزي وزو من طرف مترشحة باستعمال وسيلة الاتصال عن بعد".

وأضاف أن عملية الغش تمت "باستعمال جهاز من نوع VIP SMART صغير الحجم مزود بشريحة هاتفية يعمل عن بعد بواسطة Bluetooth صغير الحجم، للتواصل مع شخص من جنس أنثى كانت موجودة خارج مركز الامتحان".

وبعد استكمال التحريات تم تقديم المتورطتين بتاريخ 11ـ 06 ـ 2024 أمام نيابة الجمهورية وتمت متابعتهما عن طريق إجراء المثول الفوري عن جنحة "تسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقا للمادة 253 مكرر 07 من قانون العقوبات، وصدر ضدهما حكما يقضي بإدانتهما وعقابهما بسنتين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات"، وفق نفس المصدر.