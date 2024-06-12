14 راغبا في الترشح للرئاسيات سحبوا مليون استمارة

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، عن أنه إلى غاية تاريخ الـ 11 جوان تم سحب مليون استمارة اكتتاب التوقيعات من طرف 14 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في الـ 7 سبتمبر المقبل.

ولدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، هذا الأربعاء، أعلن شرفي أن العدد الإجمالي للهيئة الوطنية الناخبة بلغ 24 مليون ناخبا من بينهم مليون ناخب من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وكان عدة مرشحين قد سحبوا استمارات الترشح وشرعوا في توقعيها، على غرار لويزة حنون وسعيدة نغزة وعبد العالي حساني وبلقاسم ساحلي وغيرهم.

وبخصوص عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت اليوم من ولاية بومرداس، قال شرفي إن اللجان المؤهلة قانونا هي من ستقوم بإدارة عملية مراجعة القوائم الانتخابية بطريقة قانونية ومنظمة، مشيرا إلى أن العملية ستستمر إلى غاية الـ 23 من شهر جوان وفقا لما حدده المرسوم الرئاسي لاستدعاء الهيئة الناخبة.

وأشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى أنه سيتم فتح المجال للشباب الذي سيبلغ 18 سنة في الـ 07 سبتمبر المقبل لاغتنام هذه الفرصة لتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية.

وفي ذات السياق أكد شرفي، على حق المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، في الاطلاع على القوائم الانتخابية للانتخابات الرئاسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن القائمة الانتخابية النهائية، وذلك من أجل ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وفيما يخص الولوج إلى البطاقية الانتخابية، قال شرفي إن ذلك من حق المحكمة الدستورية العليا والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالإضافة إلى الأطراف التي ينص عليها القانون ويتم تبليغهم بنسخة من القوائم الانتخابية.