حزب الله يمطر الكيان بـ 170 صاروخا (فيديو)

شن "حزب الله" هجوما "كبيرا جدا" بأكثر من 170 صاروخا، صباح اليوم الأربعاء، على مستوطنات وقواعد عسكرية شمال الكيان المحتل، عقب اغتيال أحد قيادييه البارزين في بلدة جْوَيّا جنوب لبنان.

وهذه أكبر دفعة صواريخ تستهدف الكيان من جنوب لبنان منذ بداية المواجهات قبل أكثر من 8 أشهر، حيث كانت أكبر دفعة 170 صاروخا، ردًا على استهداف الاحتلال الصهيوني مدينة بعلبك بالعمق اللبناني في مارس الماضي.

أكثر من 100 صاروخ اطلقت من جنوب لبنان حتى الان pic.twitter.com/iIDR2sZa9y — Arab-Military (@ashrafnsier) June 12, 2024

وقالت قناة "الميادين" صباح اليوم، إنه تم إطلاق دفعة كبيرة جدا من الصواريخ بلغت أكثر من 170 صاروخا من لبنان باتجاه الكيان.

وفي وقت سابق، أعلنت قناة "المنار" التابعة للحزب، عن "رشقات صاروخية لا تتوقف من جنوب لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة"، مضيفة أن "صفارات الإنذار دوّت في أكثر من 32 مستوطنة".