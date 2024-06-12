المدية: قرار بمنع السباحة في السدود والأحواض والمحاجر المائية

أصدر والي ولاية المدية، قرارًا يقضي بمنع السباحة في السدود والمحاجر والأحواض المائية للمنتشرة عبر الولاية.

وقد جاء القرار بعد أن سجلت الولاية السنة الماضية عدد من حوادث الغرق في مثل هذه الأماكن التي يستخدمها البعض كمناطق للسباحة على الرغم من أنها منشآت مائية تهدف إلى تخزين المياه لأغراض الري والشرب.

وتضمن القرار جملة من الأوامر من قبل المصالح المختصة بوضع لافتة تمنع السباحة في السدود وضرورة تسييج المحاجر وتغطية فوهات الآبار وردم القديمة المهجورة منها.

كما أشار القرار عن إطلاق حملة توعية تشمل نشرات إعلانية ولقاءات مع المواطنين في مختلف المناطق لتعريفهم بمخاطر السباحة في السدود وأهمية الالتزام بالقرار الجديد. وأكد الوالي أن سلامة المواطنين هي الأولوية القصوى، وأن الجهود ستستمر لتعزيز الأمن والسلامة في كافة أرجاء الولاية.