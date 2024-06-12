حجز 19 قنطارا من المخدرات عبر الحدود الغربية

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، في عمليات منفصلة، من إحباط محاولات إدخال أزيد من 19 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وتوقيف 123 تاجر مخدرات، حسب ما أوردته اليوم الأربعاء حصيلة عملياتية لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 جوان 2024 عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

وأشارت الحصيلة إلى أنه في إطار مكافحة الإرهاب، "سلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار. يتعلق الأمر بكل من بوحجر عبد العزيز المدعو أيمن وأولاد البكاي محمد لمين المدعو أبو أحمد وفولاني إبراهيم المدعو أبو أنس والذين كان بحوزتهم ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. كما تم توقيف 19 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات بالبلاد، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 123 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 19 قنطار و21 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم ضبط 3667300 قرص مهلوس".

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من "تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإيليزي، 169 شخصا وضبطت 26 مركبة و109 مولداتكهربائية و51 مطرقة ضغط و03 أجهزة للكشف عن المعادن, بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

كما تم "توقيف 13 شخصا آخر وضبط 08 بنادق صيد و5664 لتر من الوقود و85 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و21 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

من جهة أخرى، "تم توقيف 452 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".