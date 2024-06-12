البليدة: إدانة فتاة بتهمة نشر مواضيع وأجوبة "الباك"

أدانت محكمة بوفاريك بولاية البليدة، عصر اليوم ، متهمة بنشر أسئلة و أجوبة البكالوريا لدورة جوان 2024، بسنة سجنا نافذا، وتسليط غرامة ضدها.

تفاصيل الواقعة، حسب ما كشفها بيان نيابة محكمة بوفاريك، أن المتهمة قامت باستعمال وسائل الاتصال التقنية، في نشر مواضيع البكالوريا، أين تم ضبطها و القبض عليها وتحويلها على المحكمة ضمن إجراء المثول الفوري.

يشار في السياق أن المراقبين المسؤولين عن تأطير مراكز الامتحان بكل من بني مراد و بوقرة والبليدة، ضبطوا الى غاية اليوم الرابع من الامتحان 03 حالات غش، تباينت بين الغش بالطريقة الكلاسيكية، و استعمال وسائل تكنولوجية تم إقصاؤهم بموجب القانون.