غليزان: استرجاع سيارتين مسروقتين

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي أمحمد بن علي في غليزان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات متكونة من 05 أشخاص،مع استرجاع مركبتين محل سرقة.

وهذا على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين،بعد تعرض مركبته للسرقة،حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا والمدعمة باستغلال الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة على تحديد هوية الفاعلين وتوقيف 04 أشخاص منهم،مع استرجاع مركبتين كانتا محل سرقة بالإضافة إلى حجز مفاتيح وأقفال،ومعدات استعملت في عمليات سرقة المركبات، بالإضافة إلى حجز وثائق لعدة مركبات،بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 25 مليون سنتيم .

حيث تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد السالفي الذكر،الذين قدموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة بتوافر ظرف التعداد مع استعمال مركبة ذات محرك مع التزوير و استعمال المزور.