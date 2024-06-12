مبعوث خاص لرئيس الجمهورية إلى قطر

أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، زيارة إلى دولة قطر، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبصفته مبعوثا خاصا له، حسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

وحظي مقرمان -وفق البيان- بمقابلة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، حيث شكل اللقاء "فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية المميزة على جميع الأصعدة والرغبة المشتركة التي تحذو قيادتي البلدين لمزيد من الارتقاء بها، لا سيما تحسبا للاستحقاقات الثنائية المقبلة رفيعة المستوى".