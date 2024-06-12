تعليمات صارمة لبلعريبي

عقد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم، بمقر الوزارة اجتماعا ضم الإطارات المركزية للوزارة وكذا مدير وكالة عدل بالإضافة إلى المدراء الجهويين "لفرع عدل للتسيير العقاري.

وحسب بيان وزارة السكن، أسدى بلعريبي خلال هذا الاجتماع تعليمات صارمة تقضي بأخذ بعين الاعتبار نظافة الأحياء السكنية التابعة لوكالة عدل وكذا الاستماع ورفع انشغالات قاطني الأحياء مع وضع برنامج خاص بمناسبة عيد الأضحى وموسم الاصطياف.

ووفق ذات المصدر، حذر وزير السكن المسؤولين الجهويين لفرع عدل للتسيير العقاري على أن أي تقاعس أو نقص في الخدمة سيكون هناك قرارات ردعية كما أمرهم بوضع مخطط لانتقاء آليات ذات الأولوية في تحسين الخدمات و برنامج خاص بالسداسي الثاني من السنة الجارية.