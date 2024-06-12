وزير العمل يرافع لغزة من جنيف

رافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، لأجل نصرة قطاع غزة، داعيا فعاليات المجتمع الدولي للعمل على وقف آلة الدمار والحفاظ على أرواح إخواننا الفلسطينيين.

وأورد الوزير، في كلمة له خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف السويسرية: "نهيب بكل فعاليات المجتمع الدولي للعمل على وقف آلة الدمار التي ضربت عرض الحائط كل المبادئ والمواثيق الدولية للحفاظ على أرواح إخواننا الفلسطينيين وتمكين العمال الفلسطينيين، من حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية ودعمهم لإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

ولفت الوزير في معرض كلمته إنه "نسعى للعيش المشترك بين شعوب المعمورة في إطار عقد اجتماعي متجدد، فيما يعيش الشعب الفلسطيني أفضع أنواع الاضطهاد والحصار والظلم والتجويع في ظل حرب إبادة ممنهجة".

ومن جهة أخرى، قال بن طالب، أن الجزائر عملت على بناء عقد اجتماعي متجدد في إطار الثوابت والمبادئ التي ترتكز عليها الدولة وبشكل أساسي تلك المنصوص عليها في بيان أول نوفمبر 1954.

وأشار الوزير، إلى أن الطابع الاجتماعي للجزائر يكمن في احترام الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني، وأنّ بيان أول نوفمبر هو الذي أسس لالتزام الجزائر بنصرة القضايا العادلة في العالم.

وذكر الوزير، بأنه وعلى صعيد الحماية الاجتماعية تم وضع سياسات متماسكة قائمة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، حيث ترتكز على مبادئ التضامن بين الأجيال وتشمل التأمين عن المخاطر التسعة المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية ذات الشأن.