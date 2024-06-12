حفيدة لوبان تنقلب على زمور

انقلبت ماريون ماريشال لوبان، رئيسة قائمة حزب "الاسترداد" في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، على رئيس الحزب اليميني المتطرف إيريك زمور.

ودعت ماريون ماريشال، اليوم الأربعاء، إلى دعم "ائتلاف اليمين" بقيادة حزب التجمع الوطني الذي تقوده خالتها مارين لوبان.

وأعربت ماريون ماريشال عن أسفها لأن إيريك زمور قرر "تقديم أكبر عدد ممكن من المرشحين" في مواجهة ائتلاف اليمين للانتخابات التشريعية، واعتبرت أن ذلك خطأ ودعت إلى دعم مرشحي هذا الاتحاد اليميني المتطرف والتصويت لهم وليس مرشحي "ريكونكيت".

وأضافت ماريون ماريشال: "لا يمكننا أن نفوت هذه الفرصة .. فلنضع مصالح فرنسا قبل مصالح الطرفين".

وتعتبر هذه الخطوة ضربة موجعة لإيريك زمور بعد انشقاق أبرز قيادية عن حزبه، والتي حصلت قائمتها قبل أيام على أكثر من 5 بالمائة في الانتخابات الأوروبية.

وماريون ماريشال لوبان هي حفيدة السياسي جان ماري لوبان، مؤسس الجبهة الوطنية (التجمع الوطني حاليا) في 1972، وابنة شقيقة مارين لوبان، رئيسة الجبهة منذ 2011.

وأحدث حزب التجمع الوطني زلزالا سياسيا في فرنسا بعدما اكتسح انتخابات البرلمان الأوروبي بنسبة أكثر من 30 بالمائة، ما دفع بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.