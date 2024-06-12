رئيس بلدية مغرار يكسب ثقة السلطات الولائية

وقف والي النعامة خلال الزيارة الميدانية التي قادته رفقة إطارات الولاية والمنتخبين إلى بلدية مغرار جنوبي الولاية على مؤشرات تنموية وصفها بالرائدة والمشجعة للتكفل بانشغالات المواطنين في هذه المنطقة التي استفادت من جملة من المشاريع عاينها الوالي وثمن نوعية الإنجاز وأثنى على رئيس البلدية الذي تمكن من إطلاق كل المشاريع التي استفادت منها البلدية خاصة منها المسجلة في إطار البرنامج البلدي للتنمية "بسيدي".

كما عاين مسؤول الجهاز التنفيذي عينة من أشغال التهيئة الجارية بالمؤسسات التربوية والمستثمرات الفلاحية ومرافق الشباب على غرار المسبح والملعب .

وخلال جميع هذه المحطات تحدث الوالي عن الإمكانيات الفلاحية التي تتوفر عليها بلدية مغرار لتكون قطبا من أقطاب الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية التي خصصت لها أكثر من عشرين ألف هكتار بمحيط تيسفساف.

وعقب هذه الزيارة أبدى الوالي ارتياحه ورضاه لما تحقق في هذه البلدية بفضل الجهود والمتابعة للمشاريع خاصة من طرف رئيس البلدية الذي كسب ثقة الوالي وإطارات الولاية والمواطنين.