برج بوعريريج: إجراءات استعجالية تحسبا لعيد الأضحى

دعا والي برج بوعريريج خلال اجتماع المجلس التنفيذي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفير الظروف المناسبة للاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، وفق برنامج مسطر، يشتمل على تجنيد فرق النظافة لرفع النفايات، وجمع جلود الأضاحي، خاصة في اليوم الأول للعيد، وطالب إدارة مؤسسة الردم التقني بتوفير العتاد والعمال اللازمين لإنجاح العملية، عبر جميع أحياء المدينة وشوارعها، والساحات العمومية، في عاصمة الولاية وبلدياتها، كما وجه أوامر للجزائرية للمياه للرفع من كميات المياه الصالحة للشرب، والعدالة في التوزيع لتمكين العائلات من الاحتفال بهذا اليوم المبارك، في كل بلديات الولاية، في ظروف مريحة، واستغلال كل الإمكانيات المتوفرة لتدعيم العملية في المناطق التي تشكو نقصا في المياه، بتدعيمها بالشاحنات إذا استلزم الأمر ذلك، وطالب مديرية التجارة بضبط ومراقبة برنامج المناوبة بين التجار والخبازين، ومديرية النقل لوضع برنامج يلزم الناقلين العمل أيام العيد لزيارة أهاليهم، والقيام بواجب التغافر، وشدد والي الولاية في تدخله على توفير الخدمات الصحية على مستوى العيادات والمستشفيات، والمصالح الاستعجالية، ضمانا لديمومة الخدمة العمومية، خاصة في ظل تناسب أيام العيد مع العطلة الأسبوعية، وتم تشكيل لجنة على مستوى ديوان الولاية لمتابعة العملية، طيلة الأيام الثلاثة على مستوى كل البلديات، ودعا في ذات المناسبة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لتجنيد فرق استثنائية لمواجهة أي طارئ، وكل المديرين التنفيذيين إلى المساهمة في زرع الابتسامة بين سكان ولاية برج بوعريريج كل من موقعة و قدراته الشخصية، مع استغلال إمكانيات الدولة لتدعيم الثقة بين المواطن ودولته في هذه المناسبة السعيدة، ومديرية الشؤون الدينية لاستغلالها للحث على روح الأخوة والتعاون والتصالح والمحبة.