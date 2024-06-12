ڨالمة: تشييع ضحية انفجار الغاز إلى مثواها الأخير

شيعت البنت "ا.د"16سنة ،قيد حياتها، إلى نقولها الأخير بمقبر سعدان ببلدية ڨالمة، بعد صلاة عصير اليوم، وسط أجواء جنائزية مهيبة وحسرات من المواطنين لمدينة قالمة.

وعرفت مراسيم تشييع الضحية حضور سلطان ولاية قالمة الإدارية والمدينة و الأمنية التي قدمت واجب العزاء لأهالي المرحومة ، التي وصلت المسافة متوفاة بعد الحادث الذي وقع ثلاثين دقيقة بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء ، مخلفا قتيلة ومصابين اثنين هوما شقيقتها البالغة 25سنة وشقيقها البالغة 27سنة المحولين إلى قسم الحروق بمستشفى "كاروبي" لولاية عنابة.

وذكر مواطنون ل"الخبر" داخل الحي الذي شهد الحادث ، أن الانفجار كان قويا ومروعا ترك حالة من الذعر لدى المواطنين داخل الحي السكني وعديد أحياء أعالي مدينة قالمة.

واشتكى السكان من عدم تلبية مصالح سونلغاز للنداءات المرفوعة اللهم من بعض المواطنين ، وتأخر تنقلها إليهم، حيث اشتكوا إلى والي الولاية حورية عقون التي تنقلت إلى عين مكان الحادث ،قبيل ظهر اليوم ، اشتكوا لها من عدم تلبية هذه المصالح لنداءاتهم مثلما ذكروا، أين أعلنت عن لجنة تحقيق لتقصي الأسباب وتحديد مسؤوليات الأطراف المعنية.