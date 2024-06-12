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المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي

12 جوان 2024 ()

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بعثت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية رسالة تعزية إلى عائلة الصحفي محمد سلطاني، الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء، إثر سكتة قلبية مفاجئة.

جاء في بيان رئاسة الجمهورية: "تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بحزن عميق، نبأ انتقال الصحفي محمد سلطاني، إلى الرفيق الأعلى إثر سكتة قلبية".

وأضاف ذات البيان: "على إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ... إنا لله وإنا إليه راجعون".

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