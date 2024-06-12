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أخبار الوطن

"الجزائر ممتنة لكل من وقف إلى جانبها"

12 جوان 2024 ()
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استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي العقيد المتقاعد أندري بافيلينكو النقاب نازع الألغام السوفييتي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

الفريق أول السعيد شنقريحة رحب بضيف الجزائر ومرافقيه وأشاد بدور الفرق السوفياتية في مهمة نزع الألغام الموروثة عن الاستعمار عقب استقلال الجزائر.

وأكد الفريق أول أن "العلاقات الجزائرية الروسية شهدت تطورا كبيرا لاسيما عقب إبرام الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين، الفريق والجزائر تحرص على التعبير عن اعترافها بالجميل لكل من وقف إلى جانبها في الأوقات الصعبة".

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