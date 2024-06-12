غليزان:سنة سجن لمترشح البكالوريا

أدانت محكمة وادي ارهيو بمجلس قضاء غليزان مترشح شهادة البكالوريا وصديقه بعام حبس نافذ وغرامة مالية قدره مائة ألف دينار بسبب الغش.

وجاء في البيان الصادر عن المحكمة أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو الرأي العام أنه في إطار متابعة سير الامتحانات الرسمية النهائية للتعليم الثانوي دورة جوان 2024 متابعة مترشح نظامي لنيل شهادة البكالوريا شعبة تسيير واقتصاد وشخص آخر صديق له كان في اتصال معه باستعمال هاتف نقال المترشح وسماعة مغناطيسية وفقا لإجراءات المثول الفوري على أساس جنحة المساس بنزاهة الامتحانات بتسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي بلستعمال وسيلة اتصال عن بعد طبقا للمادتين 253 مكرر 06 و253 مكرر 07 من قانون العقوبات.وبعد المحاكمة صدر في شأنهما حكم قضى على كل واحد من المتهمين بسنة حبس نافذ و100 ألف دينار غرامة نافذة مع الأمر بمصادرة الأشياء المحجوزة المستعملة في ارتكاب الجريمة