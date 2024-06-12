فتح تحقيق في حادثة انفجار للغاز بقالمة

خلفت حادثة تسرب الغاز المتبوع بانفجار وحريق داخل منزل بحي شنيشن محمد بأعالي مدينة قالمة، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، حالة من الاحتقان والتذمر لدى السكان من مصالح سونلغاز الذين يعيشون على وقع فقد فتاة من الجيران لا تتجاوز الـ 16 سنة التي توفيت إثر الحادث، و إصابة شقيقتها البالغة 25 سنة بحروق من الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى إصابة شقيقها البالغ 27 سنة الذي أصيب بحروق خطيرة على مستوى اليدين والرجلين ، ما اقتضى تحويل المصابين، إلى مستشفى "كاروبي" بولاية عنابة.

أكد السكان لـ "الخبر" أن المحادثة وقعت في حدود الساعة منتصف الليل و30 دقيقة، بعد ساعات من اشتمام رائحة الغاز، حيث أكد محدثونا أنهم اتصلوا بمصالح سونلغاز قبل الحادث، غير أنها لم تحضر، وأنها حسب تصريحات بعض هؤلاء المواطنين، لم تحضر إلا بعد وقوع الكارثة بأكثر من ساعة، وأنه لم يُلبّ نداءهم إلا مصالح الأمن والحماية المدنية التي رابطت بالمكان.

وتفيد تصريحات السكان الذين صبوا جام غضبهم على مصالح سونلغاز، أن انبعاث رائحة الغاز كانت منذ الواحدة زوال نهار الثلاثاء، حيث انتشرت بمحيط منزل الضحايا، خاصة المنازل القريبة منه داخل الحي الشعبي الذي يتواجد به منزل الضحايا المتكون من طابق أرضي وطابق أول.

وقال أحد شباب الحي"عبدو" الذي نقل الشاب المصاب على متن سيارته الخاصة إلى المستشفى، أن الضحية الذي كان يتألم وفي حالة مزرية، قال له أنه بمجرد إشعال الولاعة لتسخين الطعام، اندلع التوهج المتبوع بالانفحار وسقوط جدار المسكن بالطابق الأرضي.

وتحدث السيد الساسي أحد سكان الحي عن حالة الهلع لدى السكان وخروجهم من منازلهم، من شدة دوي الانفجار الذي سمع عن بعد من سكان عدة أحياء سكنية مجاورة على غرار بورارة، مرابط مسعود ،عجابي "الفوجرول" مفيدا بأن مصالح سونلغاز لم تلبّ نداء بعض السكان عبر الهاتف وحتى عن طريق بثّ مباشرة من أحد الشباب داخل الحي السكني مثلما أضاف محدثنا.

والي قالمة حورية عقون ، التي تنقلت صباح اليوم الأربعاء إلى عين مكان وقوع الحادث، أين قدمت واجب العزاء لأهل القتيلة معربة عن حسرتها ودعائها للمصابين بالشفاء، كما استمعت لتصريحات المواطنين الذين اشتكى بعضهم بمرارة من تأخر تدخل مصالح سونلغاز، رغم حضور مصالح الأمن والحماية المدنية منذ الوهلة الأولى كما قالوا.

وقد أعلنت والي الولاية عن لجنة تحقيق لتقصي أطوار الحادث وتحديد مسؤوليات الأطراف المعنية، ومسببات الحادث الذي خلف قتيلة ومصابين اثنين يرقدان بمستشفى "كاروبي" بعنابة في حالة خطيرة جدا، وخسائر مادية معتبرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الخبر" مقتبل هذه الليلة أن التحقيقات جارية لكشف الأسباب الحقيقية القابعة وراء الحادثة ، ومنها تحديد المسؤوليات في الكارثة التي حلت بأفراد عائلة بأكملها، من خلال قتل فتاة وإصابة شقيقيها لحروق بليغة، وكادت أن تخلف كارثة كبرى.