جهود حثيثة لتحسين البنية التحتية لتوزيع المياه في ولاية الجلفة

في خطوة تعكس التزام السلطات المحلية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، شرعت ولاية الجلفة مؤخرا في سلسلة من المشاريع الهامة لتحسين بنية توزيع المياه في عدة بلديات بالولاية. هذه الجهود تأتي في إطار برنامج استعجالي يشرف عليه والي الولاية عمار علي بن ساعد، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الولاية على توفير المياه الصالحة للشرب بشكل موثوق وفعال.

إنجاز وتجهيز 25 بئر عميق وتوسيع شبكة القنوات

تمت بداية الجهود بالشروع في إنجاز وتجهيز 25 بئر عميق عبر بلديات الولاية، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز إمدادات المياه. بالإضافة إلى ذلك، تضمن البرنامج الاستعجالي إنجاز قنوات الدفع والتوصيل انطلاقا من الآبار المنتشرة عبر عدة بلديات على مسافة تزيد عن 155 كيلومترًا، مما يسهم في توزيع المياه بشكل أفضل وأكثر فعالية.إعادة تأهيل وتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب تضمن البرنامج أيضًا إعادة تأهيل وتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب عبر بلديات عين وسارة، فيض البطمة، مسعد، ومليليحة، وهو ما يعزز قدرة الولاية على تلبية احتياجات السكان من المياه بشكل مستدام.

معالجة الاختلالات والتسريع في المشاريع المتعثرة

تدخلت مصالح الجزائرية للمياه مؤخراً لتركيب مضخة في بئر تزود سكان بلدية قطارة والفرع البلدي ببويقلة، لوضع حد للاختلالات في التزويد بالمياه. كما سارعت السلطات الولائية إلى التدخل عقب توقف 4 آبار في منطقة واد الصدر بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث تمت معالجة الخلل وإعادة تزويد الأحياء المتضررة بالمياه.

تسريع إنجاز مشروعات التزويد بالمياه الصالحة للشرب

في سياق متصل، تدخل والي الجلفة للتسريع في إنجاز مشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب في حاسي بحبح، بعد تعطل المشروع بسبب نقص في قنوات الجر. وقد وجه الوالي تعليمات صارمة للمؤسسات المعنية لضمان اكتمال هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن، مع دعم الورشات بالعمال لمواصلة العمل على مدار الساعة لضمان تسليم المشاريع في أسرع الآجال.