وزير الري يجتمع بمسؤولي تيارت عن بعد

إجتمع، مساء اليوم، وزير الري طه دربال، عبر تقنية التحاضر المرئي "عن بعد"، مع كل من والي تيارت، علي بوقرة، و إطارت قطاع الري القائمين على المشاريع بتيارت، "من أجل متابعة وتيرة تقدم أشغال المشاريع المنطلقة بهدف تدعيم تزويد سكان مدينة تيارت بالمياه الصالحة للشرب"حسبما جاء في منشور لوزارة الموارد المائية و الأمن المائي".

ويعتبر مشروع تدعيم تزويد سكان بلدية عاصمة الولاية من الشط الشرقي محل إهتمام كبير، لوضعه حيز الخدمة قبل عيد الأضحى، قبل إنطلاق مشروع التحويلات الكبرى لتدعيم التزود بالمياه من حقل "أجر ماية" جنوبي بلدية قصر الشلالة وحوض" مطالس" بضواحي بلدية سرقين خلال الأيام القليلة القادمة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المعلن عنها في إجتماع مجلس الوزراء الأخير.