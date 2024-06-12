غليزان:18 شهرا حبسا لمسرب أجوبة الفلسفة

أدانت اليوم محكمة عمي موسى بمجلس قضاء غليزان شخصا ب 18 شهرا حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة بعد قيامه بنشر حلول امتحان مادة الفلسفة لشهادة البكالوريا شعبة آداب وفلسفة.

وجاء في البيان أنه عملا بنص المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى الرأي العام أنه في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات تم بتاريخ 11 جوان رصد حساب إلكتروني على مستوى تطبيق التواصل الاجتماعي والتعرف على هوية صاحبه الذي قام أثناء سير الامتحانات بنشر حلول امتحان مادة الفلسفة لشهادة البكالوريا شعبة أداب وفلسفة.وعليه تم إيقاف وتقديم المعني أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 12 جوان الذي تمت متابعته وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة القيام أثناء سير الامتحانات بنشر أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي طبقا لنص المادة 253 مكرر 06 من قانون العقوبات ليصدر ضده حكم قضى بإدانته بالجنحة المنسوبة إليه وعقابه ب 18 شهرا حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مع الأمر بإيداعه الحبس في الجلسة ومصادرة المحجوزات.