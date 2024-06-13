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مال و أعمال

اتفاق بين سوناطراك والعملاق الأمريكي

13 جوان 2024 ()

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وقع مجمع سوناطراك، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على مذكرة تفاهم مع شركة "شيفرون" الأمريكية، بغرض تطوير موارد المحروقات في المناطق ذات الاهتمام المشترك التي تم تحديدها على مستوى كل من حوضي اهنات وبركين.

وأوضح بيان للشركة، أن المذكرة منصة لإجراء مناقشات حول فرص تطوير موارد المحروقات بالحوضين، حيث يتم في هذا الإطار التركيز على الكفاءة العملياتية والتكنولوجيا الرائدة وكذا أفضل الممارسات في مجال الاستدامة والمحافظة على البيئة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر المجمع تحت إشراف الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي، بحضور نائب رئيس الشركة الأمريكية المكلفة بالاستكشاف، ليز شفارتز.

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