جامعات جزائرية تحتل الصدارة مغاربيا وإفريقيا وعربيا

احتلت الجزائر المرتبة الأولى على المستوى المغاربي، الإفريقي والعربي من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي العالمية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة.

وحسب ما ورد في بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه تم بتاريخ 12 جوان 2024 تصنيف54 مؤسسة جامعية جزائرية، من أصل 2152 مؤسسة جامعية من 125 دولة من قبل التايمز لتأثير الجامعات، وهي جداول الأداء العالمية التي تقيّم مدى مساهمة الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (17) للأمم المتحدة، إلى جانب تصنيف التأثير العام للجامعات باستخدام مؤشرات معايرة عبر أربعة مجالات واسعة هي كل من البحث والتواصل والإشراف والتدريس.

وجاء تصنيف المؤسسات الجامعية الجزائرية هذه السنة - يوضّح البيان – بتطور بالمقارنة مع السنة الفارطة، 2023 أين تم تصنيف اثنا عشر (12) مؤسسات تعليم عالي جزائرية، "مما سمح للجزائر باحتلال المرتبة الأولى على المستوى المغاربي الإفريقي والعربي من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي المصنفة"، يقول البيان.

هذا وقد احتلت جامعة أم البواقي المرتبة الأولى وطنيا 401-600 على المستوى العالمي، "مما يبرز حرص القطاع على تحسين مكانة مؤسسات التعليم العالي الوطنية في مختلف التصنيفات العالمية، والعمل على وضع آليات مناسبة لترقية مرئية هذه المؤسسات الجامعية على المستوى الدولي"، يضيف البيان.