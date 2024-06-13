البويرة: وفاة شخصين في حادث مرور بالطريق السيار

لقي شخصين حتفهما زوال اليوم في حادث انحراف شاحنة وانقلابها على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمنحدر جباحية.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه سجلت 02 متوفيين في حادث مرور أين تدخلت إسعافات وحدة جباحية على الساعة 12سا10د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار اتجاه الجزائر المكان المسمى بلحناش بلدية جباحية دائرة قادرية .

وأضيف أن الحادث يتمثل في انحراف وانقلاب شاحنة نصف مقطورة ذات خزان مملوء بالحليب تابع لشركة الجزائر حليب .

وكشف ذات البيان أنه خلف الحادث 02 متوفيين نقلا من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى الأخضرية.

هذا و تدخلت عناصر الدرك الوطني متنقلة في فصيلة أمن الطرقات ل الطريق السيار للتحقيق و تسهيل حركة المرور.