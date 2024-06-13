تسخير أكثر من 52 ألف تاجر لنظام المداومة

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، عن تسخير 2.518 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات.

واضاف الوزير أن البرنامج سخر لتنفيذه 52.379 تاجرا من بينهم 6.776 ينشطون في قطاع المخابز و28.719 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و16.884 في قطاع النشاطات المختلفة و527 وحدة إنتاجية (151 ملبنة، 332 مطحنة و44 وحدة إنتاج مياه معدنية).

وزير التجارة دعا كل المتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمساهمة بقوة في إنجاح برنامج المداومة.

وزير التجارة ذكر بالمناسبة إلزامية استئناف نشاطهم التجاري وتدعوهم في هذا الشأن إلى إعادة فتح محلاتهم التجارية بعد عطلة العيد طبقا لأحكام المنظمة للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية.