العاصمة .. خطان جديدان للسكة الحديدية

كشف وزير النقل محمد الحبيب زهانة، اليوم الخميس، عن فتح خطين جديدين للسكة الحديدية من أجل فك العزلة عن الجهة الغربية للجزائر العاصمة.

وخلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير بخصوص فك العزلة عن الأحياء السكنية الجديدة، خاصة بغرب الولاية، أنه سيتم فتح خطين جديدين للسكة الحديدية شهر جويلية القادم، وهما خطا "زرالدة-الرغاية" و"البليدة-الرغاية".

كما تم إعداد مخطط استعجالي للتكفل بتنقل المواطنين في الأقطاب السكنية الكبرى، من خلال "طرح 130 خطا للنقل البري يتكفل به الخواص، ومنح 54 خطا لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر "إيتوزا" بواسطة 205 حافلة". بينما تم طلب تسجيل تخصيص قطعة أرضية بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله لإنجاز محطة برية من صنف ج.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن "خط المترو، مركز الحراش- مطار الجزائر، على امتداد 9.5 كم، والذي يشمل 9 محطات، بلغ تقدم الأشغال به 99 بالمائة. أما الخط الممتد من عين النعجة إلى براقي، على مسافة 4.4 كم والذي يشمل 4 محطات، فقد بلغت نسبة إنجازه أيضا 99 بالمائة".