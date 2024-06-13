مصنع "فيات" يشغل الخط الثاني وهذا هو الطراز الجديد

كشف مصنع العلامة الإيطالية "فيات" في طفراوي عن دخول مرحلة جديدة في مسار تطويره مع بدء تشغيل خط تركيب ثان آلي وحديث مخصص لتركيب سيارة فيات دوبلو الجديدة، وذلك أثر مرحلة إطلاق إنتاج سيارة فيات 500.

سيارة دبلو التي تضاف إلى تشكيلة "فيات" تنتج وفقًا لمعايير الجودة العالمية لشركة ستيلانتيس، بينما ستكون السيارات الأولى قيد التوزيع من خلال شبكة فيات الجزائر.

وذكرت "ستيلانتيس" في بيان تلقت "الخبر" نسخة منه "بفضل موظفيها الذي يقدر عددهم بـ 850 موظف، يشهد مصنع فيات في طفراوي زيادة في وتيرة الإنتاج وهو حاليًا بمعدل 46 سيارة يوميًا، مع هدف الوصول إلى 250 سيارة يوميًا بحلول نهاية شهر جويلية. سيتم تحقيق ذلك بفضل تنصيب فريق ثالث، مما سيرفع عدد العاملين في المصنع إلى 1.200 عامل، بما في ذلك الفرق المختصة في الهياكل والطلاء.

وحتى الآن، قامت شركة ستيلانتيس بتدريب مدته 130 ألف ساعة لفائدة فرقها في مصنع طفراوي وذلك في مهن صناعة السيارات مثل التركيب والجودة والخدمات اللوجستية، بما في ذلك 34ألف ساعة تدريب الخارج الوطن

وبهدف إنتاج ما يفوق 40 ألف سيارة ومعدل إدماج محلي يتعدى 10 بالمائة بحلول نهاية العام، سيصل إنتاج المصنع إلى 7000 سيارة نفعية فيات دوبلو و1000 سيارة فيات 500 بحلول نهاية شهر جويلية وذلك لتلبية طلبات الزبائن الجزائريين

وبهذا الخصوص، صرّح راوي الباجي، الرئيس المدير العام لشركة فيات الجزائر قائلا:”تعد هذه المرحلة الجديدة نقطة تحول فاصلة في التزايد الهام لوتيرة العمل في مصنع طفراوي ودليلاً آخر على عزمنا على خلق القيمة المضافة من خلال الإدماج المحلي ونقل التكنولوجيا“ .

للتذكير، تم بناء وتشغيل مصنع فيات طفراوي، الذي كان افتتاحه في 11 ديسمبر 2023، في وقت قياسي لم يتجاوز عاما واحداً. وسينتج المصنع 90 ألف سيارة تحت نظام CKD بحلول عام 2026، بمعدل إدماج يزيد عن 35 بالمائة، أي عامين قبل بلوغ الحد النظامي المقدر ب 30 بالمائة، الذي كان مقررا لسنة 2028. هذا الطموح يبرز الالتزام الطويل المدى لشركة ستيلانتيس بتطوير الصناعة الجزائرية في مجال السيارات وخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا.