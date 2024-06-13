هذا هو موعد اعلان نتائج "الباك"

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2024، جرت في ظروف تنظيمية "ممتازة"، مجددا التأكيد بأن "نتائج امتحانات شهادة البكالوريا سيتم الاعلان عنها في حدود 20 جويلية المقبل"

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال زيارته للفريق المشرف على عملية تصميم وإعداد وطبع مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2024، على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع القبة، أن الامتحانات التي اختتمت اليوم الخميس "جرت في ظروف ممتازة" وتميزت ب"هدوء وبالتزام وبتحكم كبير".

وأشاد بلعابد بالمناسبة ب"الاحترافية والمهنية والكفاءة" التي تحلى بها الفريق المشرف على إعداد وتصميم وطبع المواضيع، مستدلا "بخلو مواضيع هذا الامتحان من أي أخطاء"، ناهيك عن كون الاسئلة "في صميم ما تناوله التلاميذ حضوريا في الأقسام".

وفي رده على سؤال حول حالات الغش المسجلة خلال هذه الدورة، جدد بلعابد التأكيد بأن حالات الغش "تراجعت بشكل كبير" هذه السنة، وهي "آيلة الى الزوال"، مذكرا بأن القانون طبق "بكل صرامة"، ضد من حاول المساس بمصداقية الامتحان.

واغتنم الوزير المناسبة ليعرب عن تمنياته بالنجاح لكل التلاميذ، كما شكر جميع المؤطرين من بيداغوجيين وإداريين وعمال نظير مجهوداتهم من أجل إنجاح هذه الامتحانات.