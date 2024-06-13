هذه هي نسبة تقدم أشغال توسعة مترو الجزائر

أكد وزير النقل محمد الحبيب زهانة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن نسبة تقدم أشغال توسعة مترو الجزائر العاصمة، عبر خطين جديدين، بلغت 99 بالمائة.

وخلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، رد الوزير على سؤال يتعلق بمشاريع النقل بالعاصمة، مؤكدا أن "خط المترو، مركز الحراش- مطار الجزائر، على امتداد 9.5 كم، والذي يشمل 9 محطات، بلغ تقدم الأشغال به 99 بالمائة.

أما الخط الممتد من عين النعجة إلى براقي، على مسافة 4.4 كم والذي يشمل 4 محطات، فقد بلغت نسبة إنجازه أيضا 99 بالمائة".

وبخصوص فك العزلة عن الأحياء السكنية الجديدة، خاصة بغرب الولاية، كشف الوزير أنه سيتم فتح خطين جديدين للسكة الحديدية شهر جويلية القادم، وهما خطا "زرالدة-الرغاية" و"البليدة-الرغاية"، فيما تم إعداد مخطط استعجالي للتكفل بتنقل المواطنين في الأقطاب السكنية الكبرى، من خلال "طرح 130 خطا للنقل البري يتكفل به الخواص، ومنح 54 خطا لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر "إيتوزا" بواسطة 205 حافلة".

بينما تم طلب تسجيل تخصيص قطعة أرضية بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله لإنجاز محطة برية من صنف ج.

وأضاف وزير النقل أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وضعت بضاحية الجزائر العاصمة، برنامجا خلال سنتي 2023 و2024 من أجل إعادة صيانة وتأهيل المقاطع المتضررة من خطوط السكك الحديدية بغلاف مالي يقدر بـ28 مليار دج، الهدف منه تقليص مدة السفر ومن ثم الزيادة في عدد الرحلات.

وفي جوابه عن سؤال يخص النقل بالسكك الحديدية بولاية تقرت، كشف زهانة عن تخصيص أكثر من 250 مليون دج لإعادة تأهيل محطة القطار الحالية وأرصفتها، بينما قاربت نسبة تقدم أشغال إنجاز محطة جديدة، على مساحة 1400 متر مربع، 70 بالمائة.

وأكد الوزير أن المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية سطرت برنامجا استعجاليا لعصرنة وإعادة تأهيل محطات القطار من أجل تحسين ظروف استقبال المسافرين والتكفل بهم، مشيرا الى شروعها في استغلال خط الجزائر-تقرت، ببرمجة رحلات ليلية، من خلال تسخير عربات من صنف المراقد، تمت تهيئتها بالكامل على مستوى ورشات الصيانة التابعة للشركة، لتوفير كل شروط الراحة والرفاهية، لتسهيل حركة المسافرين، وتوفير التكاليف عليهم.

وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أنه تم تخصيص أغلفة مالية لإعادة تأهيل محطات السكك الحديدية بولاية سكيكدة، سيتم تجسيدها بعد زيارة الوزير الميدانية للولاية.

وتأسف الوزير لغياب الأوعية العقارية التي حالت دون إنشاء محطة للنقل البري ببلدية القل، غير أنه طمأن بأن عملية البحث عن الوعاء العقاري ما تزال مستمرة.

وأوضح زهانة أنه يمكن إعادة دراسة الجدوى الخاصة بمشروع إنجاز ترامواي بولاية سكيكدة "نظرا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للمدينة بعد مضي ما يقارب 10 سنوات من الدراسة الأولى" والتي خلصت إلى عدم جدوى إنجازه، نظرا لمردوده الاقتصادي "الضئيل"، إذ "سينظر في المشروع ثانية بعد نهاية الدراسة"، حسب الوزير.

وبخصوص ولاية جيجل، أكد وزير النقل أن الخطوط الجوية الجزائرية تخصص حاليا 16 رحلة أسبوعية من وإلى جيجل، حيث تم خلال مارس الماضي تدعيم برنامج الرحلات برحلتين إضافيتين (أسبوعيا) نحو الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى تحويل الرحلتين الأسبوعيتين نحو مرسيليا، واللتين كانتا مبرمجتين صيفا فقط، إلى رحلتين على مدار السنة، منذ 2022.