مدير الفلاحة بالنعامة يكسب الرهان

انطلقت اليوم حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري بإحدى المستثمرات الفلاحية نواحي بلدية العين الصفراء جنوبي النعامة.

والي الولاية الذي أشرف على العملية رفقة الوفد البرلماني للجنة الفلاحة بالمجلس المتواجد في زيارة عملية بالولاية والمنتخبين وإطارات الفلاحة، أكد أن القطاع حقق قفزة نوعية بفضل الجهود المبذولة من الجميع لاسيما مديرية المصالح الفلاحية المتواجدة في الميدان لمرافقة الفلاحين والمستثمرين ، وبلغة الأرقام أشار مسؤول الجهاز التنفيذي إلى أن إنتاج الحبوب تراوح هذا الموسم مابين50و70 قنطار في الهكتار ويبقى تحدي المستقبل ليصل الإنتاج إلى أكثر من مليون قنطار بفضل السياسة الاقتصادية الجديدة التي دخلتها الولاية بتجربة رائدة للإستثمار في الزراعة الاستراتيجية فوق مساحة تفوق 80ألف هكتار جاهزة لاحتضان مشاريع الحبوب بكل أنواعها وفق البعد الاقتصادي الذي تراهن عليه السلطات العليا في البلاد لتأمين غذاء المواطنين باستراتيجية جديدة ترتكز على زراعة مختلف الحبوب والبذور .

ويبقى مدير الفلاحة بالنعامة "شروين بوجمعة" الوجه البارز في هذه الاستراتيجية الاقتصادية رفقة والي الولاية اللذان صنعا التميز وأخرجا قطاع الفلاحة من روتين اللقاءات التي لا طائل من ورائها إلى الملتقيات الهادفة، كان آخرها ملتقى الزراعات الإستراتيجية وتثمين السلالات المحلية الذي افتك الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وحضره ستة وزراء تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية.