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رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الكيني في باري الإيطالية

14 جوان 2024 ()

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استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمقر إقامته في باري الإيطالية رئيس جمهورية كينيا وليام روتو.

وكان رئيس الجمهورية قد حل أمس الخميس بمدينة باري الإيطالية للمشاركة في قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم التي تنعقد من 13 إلى 15 جوان الجاري وتأتي مشاركة رئيس الجمهورية في هذه القمة تلبية لدعوة من رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، جورجيا ميلوني.

ويشارك رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الجمعة بمدينة باري (ايطاليا) في قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم، بنشاط مكثف، حيث من المقرر أن يلقي خطابا ويجري عدة لقاءات مع قادة كبار في العالم.

 

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