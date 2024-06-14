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رياضة

صادي يتطرق لوضعية المنتخب الوطني

14 جوان 2024 ()

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أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم " "وليد صادي أن المرحلة الحالية التي يمر بها المنتخب الوطني هي مرحلة بناء بعد أزمات متتالية مر عليها المنتخب أثرت سلبا عليه خصوصا على المستوى الذهني.

وأوضح صادي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه لا يمكن الحُكم على مدرب المنتخب الوطني بتكوفبتش خلال 4 مباريات وتربصين مع المنتخب.

وقال صادي، إن بيتكوفيتش يعتبر أحسن مدرب في تاريخ المنتخب السويسري وقد نجح في عمله معه من خلال الاستقرار، مؤكدا أنه بحاجة إلى الهدوء والعمل ويجب على الجميع مساعدته لتأدية مهامه على أكمل وجه.

ودعا صادي الجميع إلى أن يكونوا إيجابيين والعمل على نجاح المنتخب الوطني، كما دعا منتقدي المنتخب الوطني إلى احترام انتقاداتهم.

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