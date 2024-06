Sadi évoque la situation de l'équipe nationale

Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a affirmé que la période actuelle que traverse l'équipe nationale est une période de reconstruction après une série de crises qui ont eu un impact négatif sur elle, en particulier sur le plan mental.

Sadi a précisé, dans une déclaration à la radio nationale, qu'il n'était pas judicieux de juger le sélectionneur national, Petkovic après seulement 4 matchs et 2 stages avec l'équipe nationale.

Il a ajouté que Petkovic est le meilleur entraîneur de l'histoire de l'équipe nationale suisse et qu'il a réussi dans son travail avec elle grâce à la stabilité. Il a souligné qu'il avait besoin de calme et de travail, et que tout le monde devrait l'aider à accomplir ses tâches de la meilleure façon possible.