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ميلوني تستقبل رئيس الجمهورية بباري(فيديو)

14 جوان 2024 ()

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وصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في هذه الأثناء إلى منتجع بورغو إيغناسيا بباري للمشاركة في أشغال قمة مجموعة الدول السبع لكبار المصنعين في العالم.

وكانت في استقباله رئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني. وسيشارك رئيس الجمهورية، عالمجيد تبون اليوم بمدينة باري (ايطاليا) في قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم، بنشاط مكثف، حيث من المقرر أن يلقي خطابا ويجري عدة لقاءات مع قادة كبار في العالم.

وتنعقد قمة المجموعة السبع في باري الإيطالية من 13 إلى 15 جوان الجاري. وتأتي مشاركة الرئيس تبون في القمة، بعد دعوة وجهتها له رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا جورجيا ميلوني.

 

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