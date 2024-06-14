أول هدف بملعب علي عمار (فيديو)

احتضن ملعب الشهيد علي عمار، صبيحة اليوم الجمعة، أول مقابلة تجريبية جمعت بين رديف مولودية الجزائر ونظيره مولودية وهران في إطار الجولة الـ30 والأخيرة من البطولة.

وانتهت المقابلة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة هدف مقابل صفر سجله متوسط ميدان نادي مولودية الجزائر، عمار العرفي، الذي دخل التاريخ وبات أول لاعب يسجل هدفا على هذا الملعب التحفة.

ووفق تصريحات وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، فإن تدشين الملعب سيكون في الأيام القليلة القادمة ليتم بعدها تسليم تسيير هذه المنشآة الرياضية الحديثة إلى إدارة مولودية الجزائر.